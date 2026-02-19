Crimen brutal en Miranda: hallan el cuerpo apuñalado de una mujer

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de una mujer con visibles signos de violencia se localizó en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.

De acuerdo con el reporte de la cuenda de Instagram Reportes del Tuy, el cuerpo se localizó en una zona de Charallave, por lo que se realizó un amplio despliegue de los organismos de seguridad.

Identifican a la víctima de brutal crimen

​La víctima habría quedado identificada como Lucrecia Margarita Viña. Los informes preliminares del crimen indicaron que el cuerpo de la ciudadana presentaba indicios de violencia “extrema”.

​Se pudo conocer que la agredida sufrió varias puñaladas durante un brutal ataque con un objeto punzo penetrante, en distintos puntos vitales de su organismo.

​Fueron los vecinos del sector quienes realizaron el lamentable hallazgo y dieron aviso a las autoridades locales sobre lo ocurrido.

Cicpc investiga el asesinato

​Expertos de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron hasta el lugar del incidente para realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

Según el medio digital, hasta el momento, el caso se maneja bajo estricto hermetismo mientras las autoridades buscan determinar el móvil del crimen. Se indicó que los detectives no descartaron ninguna hipótesis, desde el robo hasta un posible “femicidio”.

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron entrevistas a varias personas en el entorno de la víctima, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los posibles agresores.

