Dos reconocidas tiendas de electrodomésticos aceptan pagos con divisas electrónicas: detalles

Varias tiendas aceptan cancelar en divisas con tarjetas internacionales como métodos de pago. Estas son aceptadas por los puntos de venta como cualquier tarjeta.

Cabe destacar que en las últimas semanas los bancos nacionales han otorgado tarjetas electrónicas internacionales a sus usuarios, con las cuales pueden cancelar comprar por internet.

¿Cuáles son las tiendas que aceptan pagos con tarjetas internacionales?

SoyTechno, especializada en aparatos electrónicos, informó a través de sus redes sociales. "Compra fácil y segura con tarjetas nacionales, internacionales y prepagadas, sin cargos adicionales", indican en una publicación en Instagram.

Aceptan tarjetas internacionales del Banco de Venezuela, Bancamiga, Banco Nacional de Crédito, entre otros.

Los comercios aseguran que las ofertas en divisas aplican para el pago con tarjetas internacionales.

Por otro lado, Daka, tienda de electrodomésticos, también acepta pagos con tarjetas internacionales.

