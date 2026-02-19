Arrestan al expríncipe Andrés en su cumpleaños por sus escándalos con Jeffrey Epstein

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, acapara los titulares nuevamente, tras ser arrestado este jueves en su casa al este de Inglaterra, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

El expríncipe fue detenido por las autoridades del Reino Unido, quienes lo abordaron en su finca de Sandringham, en Norfolk, la mañana de este jueves, día en el que casualmente cumple 66 años de edad. La policía indicó que ha estado investigando a fondo los vínculos comerciales entre Andrés con Jeffrey Epstein, por “presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", dice un comunicado de las autoridades.

El arresto surge después de que la Policía de Thames Valley revelara que están investigando una denuncia por un presunto cambio de información confidencial entre el exmiembro de la realeza británica y Epstein.

Cabe destacar que la semana pasada, la BBC indicó que tuvo acceso a un informe elaborado por Andrés, donde incluía una lista de "oportunidades comerciales de alto valor" en Afganistán, cuando ejercía como enviado comercial de Reino Unido. Hasta ahora el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto.

