Junta de Paz de Trump: estos son los países invitados al bloque que busca estabilizar Gaza

Suscríbete a nuestros canales

Un bloque de siete países conformado por Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Qatar son los más recientes confirmados para incorporarse a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

A través de una declaración conjunta, este grupo de naciones se suma a Israel en el nuevo organismo internacional que busca intervenir en la estabilidad global, informó la BBC.

A pesar de que los estatutos del nuevo organismo no mencionan explícitamente el territorio palestino, el bloque liderado por Arabia Saudita manifestó que su participación tiene como fin consolidar un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza. Asimismo, el grupo busca respaldar las labores de reconstrucción y alcanzar lo que definieron como una "paz justa y duradera".

Originalmente, el propósito de la junta se centraba en resolver el conflicto entre Israel y Hamás, pero el diseño actual del organismo sugiere una estructura que podría desplazar funciones tradicionalmente ejercidas por las Naciones Unidas (ONU).

Estos son los países que invitados hasta el momento

Discrepancia sobre la participación de Rusia

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente Trump aseguró que el mandatario ruso, Vladimir Putin, ya forma parte del proyecto. "Fue invitado y aceptó. Mucha gente aceptó", afirmó Trump ante los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el Kremlin se emitió una respuesta más cautelosa. Según reportes de Reuters, Putin aclaró que la propuesta sigue bajo análisis, aunque manifestó su disposición de aportar 1.000 millones de dólares provenientes de activos rusos congelados, considerando que la junta tiene una relevancia mayor para los asuntos de Oriente Medio.

Invitaciones pendientes y rechazos diplomáticos

La lista de países inscritos continúa creciendo con la confirmación de Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Hungría, Kazajistán, Marruecos y Vietnam. Por otro lado, naciones como Canadá y el Reino Unido aún no han emitido una respuesta pública a la invitación de la Casa Blanca.

En el ámbito religioso, el Vaticano confirmó que el Papa ha recibido la invitación oficial. El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, indicó que el sumo pontífice requerirá tiempo para evaluar su integración.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube