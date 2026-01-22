Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN: Tenemos todo lo que queríamos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles un acuerdo preliminar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que estará centrado en la seguridad de Groenlandia.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Como parte del acuerdo, anunció que retirará la amenaza de aranceles a países como Francia, Alemania y Dinamarca. Estas medidas comerciales se habían planteado originalmente tras la ejecución de maniobras militares europeas en territorio ártico.

Acuerdo se llevará a cabo a largo plazo

Asimismo, en declaraciones a la prensa tras abandonar el Centro de Congreso de Davos, al ser consultado sobre el acuerdo, el republicano precisó que el acuerdo "es realmente fantástico. Tenemos todo lo que queríamos", y apuntó que se trata de un acuerdo para la seguridad nacional e internacional y a largo plazo.

El plan estratégico contempla la implementación de la denominada "Cúpula Dorada", un escudo defensivo antimisiles de gran envergadura para neutralizar posibles ataques provenientes de Rusia o China mediante el despliegue de tecnología en suelo groenlandés. Trump señaló que, "sobre la base de este entendimiento", se dará paso a conversaciones técnicas para el desarrollo del proyecto.

¿Qué funcionarios gestionarán los detalles del acuerdo?

La Casa Blanca designó una delegación de alto nivel para gestionar los detalles finales del tratado. El equipo está integrado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. Según el comunicado oficial, estos funcionarios "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente" al Ejecutivo.

Trump indicó que, bajo su perspectiva, Dinamarca acepta estas condiciones debido a la representación de Rutte dentro de la Alianza. Asimismo, en una entrevista concedida a la cadena CNBC, el mandatario subrayó que existe "un concepto de acuerdo" que incluye la cooperación en la explotación de minerales y seguridad, el cual pretende tener una duración indefinida.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube.