¿Qué negocios perderán su licencia? Alcalde de Hialeah inicia purga masiva de empresas vinculadas a Cuba

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno local de Hialeah lanzó una ofensiva administrativa contra 290 establecimientos comerciales sospechosos de sostener vínculos financieros con el régimen cubano.

El alcalde Bryan Calvo, quien recientemente asumió el cargo, oficializó la creación de la fuerza de tarea "CUBAT" para auditar licencias de funcionamiento y verificar que estos negocios no violen las sanciones estatales o federales vigentes.

Aunque la identidad de las empresas permanece bajo reserva, las autoridades confirmaron que el enfoque inicial se centra en agencias de envíos y encomiendas.

Según reporta Univisión, estas empresas recibirán notificaciones certificadas en los próximos días para presentar documentación que avale la legalidad de sus operaciones en la isla.

Impacto

Esta medida genera una alerta importante debido a las profundas repercusiones que el cierre de estas agencias tendría para la población en Cuba.

Organizaciones de derechos humanos y expertos económicos advierten que la suspensión de licencias podría forzar el flujo de ayudas hacia el mercado informal, lo que encarecería el envío de suministros básicos como medicinas y alimentos en medio de la severa crisis de escasez que padece el país.

Según reportes de medios como Univisión y Martí Noticias, ciudades como Miami-Dade ya han revocado permisos a empresas logísticas en meses recientes.

Esto limita los canales directos de apoyo familiar y debilita la capacidad de los residentes en el exterior para asistir a sus allegados sin la mediación de instituciones estatales cubanas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.