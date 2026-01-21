El Air Force One regresa de emergencia a Washington: Trump se encontraba a bordo

Suscríbete a nuestros canales

El viaje oficial del mandatario estadounidense hacia el Foro Económico Mundial de Davos enfrentó un obstáculo inesperado esta noche. Los protocolos de seguridad de la Casa Blanca se activaron de inmediato para proteger la integridad del presidente ante cualquier riesgo. La aeronave presidencial sobrevolaba el espacio aéreo poco después de iniciar su ruta transatlántica hacia Europa.

Reporteros a bordo del vuelo informaron que las luces de la cabina de prensa se apagaron de forma breve tras el despegue. La tripulación notificó a los pasajeros sobre el cambio de planes aproximadamente media hora después de la salida oficial desde Maryland. No hubo escenas de pánico entre los presentes, aunque la incertidumbre dominó el ambiente durante los minutos de retorno.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que el equipo técnico identificó una falla en los sistemas internos del avión. La decisión de dar la vuelta responde a una medida de extrema precaución habitual en los traslados del Poder Ejecutivo nacional. El personal especializado de la Fuerza Aérea revisará la unidad para determinar el origen exacto del incidente técnico.

¿Por qué el Air Force One regresa a Washington?

El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor este martes por la noche. La aeronave aterrizó con éxito en la Base Conjunta Andrews aproximadamente una hora después de su salida original hacia el territorio suizo. El presidente Trump abordará ahora un avión de respaldo para cumplir con su agenda internacional y sus compromisos diplomáticos.

Los dos aviones Boeing que cumplen la función de transporte presidencial operan desde hace casi cuatro décadas en el país actualmente. Estas unidades cuentan con modificaciones avanzadas, como protección contra radiación, tecnología antimisiles y sistemas de comunicación militar global de alta fidelidad. Boeing trabaja en los reemplazos oficiales de la flota, pero el programa de renovación registra múltiples retrasos técnicos y financieros.

El gobierno federal recibió recientemente un jumbo jet Boeing 747-8 de lujo como regalo de la familia gobernante de Qatar. Esta nueva unidad atraviesa un proceso de modernización profunda para cumplir con los estándares de seguridad que el Servicio Secreto exige. Leavitt bromeó ante la prensa sobre la conveniencia de usar ese avión qatarí tras el reciente fallo eléctrico en la unidad oficial.

Trump mantendrá su participación en el Foro de Davos a pesar de este contratiempo logístico ocurrido en la Base Andrews. La vocería oficial asegura que el mandatario retomará su vuelo hacia Suiza en las próximas horas bajo estrictas medidas de supervisión técnica.

