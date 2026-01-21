"Es nuestro territorio": Trump reclama Groenlandia y revela detalles sobre su plan de compra

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, sorprendió a los asistentes del Foro Económico Mundial en Davos al anunciar que busca iniciar negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia.

Durante su intervención, el mandatario calificó a la isla como un territorio "vasto y subdesarrollado" que, a su juicio, se encuentra actualmente indefenso bajo la administración de Dinamarca.

De acuerdo con BBC News, Trump insistió en que esta operación es una prioridad para la seguridad nacional e internacional de EEUU. Aunque subrayó que su país tiene el poder militar para ser "imparable", aclaró que no tiene intención de usar la fuerza para tomar el control de la isla.

Un objetivo estratégico y militar

Para el presidente estadounidense, Groenlandia no es solo una masa de hielo, sino un punto clave en el mapa de Norteamérica que debe ser desarrollado y protegido.

Según explicó, la importancia de la isla radica en su ubicación estratégica y en la presencia de recursos valiosos como las tierras raras. Trump afirmó que solo EEUU tiene la capacidad financiera y militar para mejorar el territorio y garantizar su defensa ante posibles conflictos futuros.

Críticas a Dinamarca y la OTAN

El mandatario justificó su petición señalando que EEUU sostiene económicamente a la OTAN sin recibir beneficios a cambio. En su discurso, recordó que durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca cayó rápidamente ante Alemania y fue el ejército estadounidense el que protegió Groenlandia a un alto costo.

"Fuimos estúpidos al devolverla después de la guerra", afirmó, cuestionando la gratitud de los países europeos hacia su gestión.

La defensa de la propiedad

Trump rechazó cualquier posibilidad de un acuerdo de alquiler o licencia sobre el territorio. Aseguró que para defender un lugar de forma efectiva, es necesario ser el dueño legal.

Según su visión, en caso de una guerra, los misiles volarían sobre Groenlandia, lo que hace indispensable que Estados Unidos tenga el título de propiedad total para garantizar la seguridad de toda la alianza atlántica.

Más allá de Groenlandia, el presidente aprovechó el escenario para lanzar advertencias comerciales a otros países, incluyendo a Suiza. Defendió la imposición de aranceles extraordinarios y exigió que las naciones que hacen negocios con EEUU comiencen a pagar lo que les corresponde por la protección militar que reciben.

"Sin nosotros, muchos de estos países no funcionarían", sentenció ante los líderes mundiales presentes.

