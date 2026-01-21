Venezuela recibe nuevo cargamento de insumos médicos provenientes de Brasil: revelan balance del acuerdo

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibió la noche del pasado martes, 20 de enero, un cargamento de 23 toneladas de insumos médicos provenientes de Brasil.

Dichos recursos están destinados a fortalecer el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología, asegurando que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuente con lo necesario para atender a las personas que requieren estos tratamientos especializados.

La noticia fue difundida por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram.

Reposición de suministros médicos

Jiménez destacó que esta llegada de suministros es parte de los acuerdos de colaboración con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para proteger la salud de más de 9.000 pacientes renales en todo el país.

Con este arribo, Venezuela ya suma 93 toneladas recibidas de un total de 300 que se esperan para los primeros meses de 2026, consolidando el apoyo mutuo entre ambas naciones latinoamericanas.

Trabajo conjunto y diplomático

El recibimiento de la carga en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía contó con la presencia de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la embajadora de Brasil en Venezuela.

Jiménez agradeció el esfuerzo de los trabajadores de la aerolínea Conviasa y el apoyo logístico para que estos insumos lleguen de forma segura a su destino.

El cargamento representa un alivio directo para niños, jóvenes y adultos mayores que dependen de estos cuidados diarios para mantener su bienestar y calidad de vida.

