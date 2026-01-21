Jorge Rodríguez sobre las excarcelaciones: La lista debe ser publica y buscaremos la forma de hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este martes que la lista de personas que han sido excarceladas en los últimos días “debe ser publicada” para garantizar la transparencia del proceso.

“Estoy de acuerdo, esa lista debe ser publicada. Buscaremos la forma de que así se haga”, respondió Rodríguez a una interrogante de la periodista Gabriela González, corresponsal de Blu Radio.

Esta declaración surge luego de que el pasado 16 de enero el jefe del Legislativo informara que ya han sido liberadas más de 400 personas.

En dicho debate, Rodríguez le dijo al diputado opositor Luis Florido a revisar el listado: “Le dejó a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano diputado y primo”.

Tras el intercambio, Florido envió una carta pública a la directiva de la AN insistiendo en la entrega formal del documento: “Saludamos el gesto orientado a continuar con la liberación de presos políticos. Agradecemos que dicha información nos sea remitida a la brevedad posible”, reza la misiva del parlamentario opositor.

Trump reconoce las excarcelaciones

Este 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, ha llevado a cabo numerosas excarcelaciones recientemente.

El mandatario republicano destacó la existencia de un compromiso para continuar con estas medidas.

"Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela", concluyó Trump.