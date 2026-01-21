Fedenaga reporta caída del precio de la carne: así se consigue en los supermercados

Suscríbete a nuestros canales

Los precios de la carne de res han comenzado a reportar una disminución para el consumidor final, tras el incremento registrado en las primeras semanas del año.

Así lo informó el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), José Labrador, quien precisó que actualmente los costos se sitúan entre los 12 y 14 dólares por kilogramo.

Labrador explicó que el "desequilibrio" inicial se debió a la volatilidad del dólar digital, que alcanzó los 900 bolívares a principios de enero.

“Eso alteró el precio del mercado a nivel de consumidor, pero el costo sigue siendo el mismo a nivel de corral”, afirmó el vocero.

Según reportes de Banca y Negocios, en la primera semana de enero los usuarios enfrentaron incrementos superiores al 30% en comparación con diciembre de 2025.

Ante esto, Labrador enfatizó que el gremio trabaja para rectificar la situación, señalando que "los más afectados en una distorsión comercial son la producción primaria y el consumidor final".

Precios a puerta de corral

El dirigente gremial destacó la necesidad de revisar la rentabilidad y la cantidad de intermediarios en la cadena de comercialización, ya que Venezuela mantiene precios competitivos, incluso a nivel internacional.

Detalló que los costos actuales a puerta de corral son:

Toro en pie: Entre US$ 2,1 y US$ 2,2 por kilogramo.

Vaca: Entre US$ 1,6 y US$ 1,7 por kilogramo.

Búfalo: Entre US$ 1,8 y US$ 1,9 por kilogramo.

Finalmente, el representante de Fedenaga refirió que el país cuenta con 35 millones de hectáreas aptas para la actividad. En este contexto, propuso al Ejecutivo Nacional la creación de un Plan Ganadero que genere un crecimiento planificado con metas a corto, mediano y largo plazo.