Gaceta Oficial: designan nueva presidenta de la Fundación Patria

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la reorganización del gabinete ejecutivo para el inicio del año 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha oficializado este martes 20 de enero la designación de nuevas autoridades en instituciones clave para la comunicación del Estado.

La abogada y economista Anabel Pereira Fernández ha sido nombrada presidenta encargada de la Fundación Patria y de su respectivo Consejo Directivo, según consta en la Gaceta Oficial Nº 43.294 Decreto Nº 5.210.

Pereira Fernández cuenta con una trayectoria de alto nivel en el área financiera y regulatoria de Venezuela. Ha desempeñado roles como:

Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

Vicepresidenta del Banco Central de Venezuela (BCV).

Superintendenta de la Sudeban y Presidenta de Fogade.

Otra designación

De igual manera, el periodista Hernán Canorea asume la presidencia del canal del Estado, Venezolana de Televisión, de acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 6.969 según Decreto Nº 5.216.

Canorea es un comunicador con amplia experiencia en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Se ha desempeñado anteriormente en la Asamblea Nacional y en Radio Nacional de Venezuela (RNV).

Estos cambios forman parte de una serie de movimientos estratégicos realizados por la administración de Delcy Rodríguez durante la tercera semana de enero.

Anabel Pereira Fernández es considerada una figura técnica de confianza en el gabinete económico, habiendo gestionado crisis en sectores sensibles como la intervención de la Sunacrip en 2023 y la transición en Pdvsa durante 2025.

Calixto Ortega asumirá la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

La doctora Nuramy Josefa Gutiérrez González como la nueva ministra para la Salud.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube