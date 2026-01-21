Atención: Zulia pone freno a gasolineras que rechazan pago en bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, alertó que las estaciones de servicio que se nieguen a aceptar pagos en bolívares enfrentarán sanciones.

La medida responde a reiteradas denuncias de usuarios que aseguran que algunos expendios de combustible solo permiten el pago en dólares en efectivo. Esta práctica, según las autoridades regionales, incumple la normativa vigente y afecta directamente a los conductores.

Las irregularidades fueron constatadas tras visitas y reportes en estaciones específicas de Maracaibo.

Uno de los casos señalados ocurrió en la estación de servicio La Calzada, ubicada en la avenida El Milagro, en las inmediaciones de la Vereda del Lago. En este punto, el personal informó a los clientes que no recibían bolívares bajo ninguna modalidad.

A esta situación se añadieron reclamos similares en la estación de servicio Los Aceitunos, localizada en la avenida La Limpia, diagonal al VEN 911, conductores indicaron que allí también se rechaza la moneda nacional.

El mandatario zuliano fue categórico al afirmar que las estaciones de servicio están obligadas a aceptar bolívares. Recalcó que exigir exclusivamente dólares constituye una falta que debe ser sancionada.

En este contexto, el gobernador subrayó que no existe autorización alguna para negar el uso de la moneda nacional. La Gobernación aseguró que tomará medidas firmes contra los establecimientos infractores.

Por tanto, Caldera pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación colaborar con la denuncia formal de estas irregularidades. Explicó que los reportes permiten identificar con precisión a las estaciones que incumplen la norma.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube