Casa Blanca: Delcy Rodríguez viajará a Washington

La actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez tiene previsto viajar a Washington próximamente, de acuerdo con declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca.

Hasta el momento, no se han precisado fechas ni una agenda oficial para la visita de la dirigente venezolana.

Según la información difundida por EFE, el viaje se produciría en un escenario político marcado por recientes acontecimientos en el país que han modificado el panorama institucional.

Este contexto ha generado interés internacional y expectativas sobre eventuales gestiones diplomáticas en Estados Unidos.

La fuente citada por EFE no ofreció mayores precisiones sobre los encuentros que podría sostener Rodríguez ni sobre los temas que se abordarían durante su estancia en Washington. Tampoco se ha confirmado si habrá reuniones formales con altos funcionarios estadounidenses.

