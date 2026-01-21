Ayuda para familias en Orlando: detalles de la jornada solidaria en el Consulado Mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de mitigar el impacto económico que suele traer el inicio de año, el Consulado de México en Orlando ha organizado una jornada especial de apoyo dirigida a la comunidad migrante del centro y norte de Florida, Estados Unidos (EEUU).

Este evento, que combina la asistencia humanitaria con los servicios consulares tradicionales, busca brindar un respiro a las familias mexicanas en la región.

Detalles del evento: ¿Cuándo y dónde?

La cita es el próximo sábado 24 de enero de 2026 en la sede del consulado, ubicada en 2550 Technology Dr, Orlando, FL 32804. Cuentan con estacionamiento.

En una alianza estratégica con la organización no gubernamental Sembrando Esperanza, el consulado transformará sus instalaciones en un centro de distribución de artículos de primera necesidad.

Gracias al apoyo de voluntarios y donaciones, los asistentes podrán recibir:

Ropa de temporada: ideal para los frentes fríos que afectan a Florida en esta época.

ideal para los frentes fríos que afectan a Florida en esta época. Artículos infantiles: juguetes para niñas y niños, así como pañales y productos de higiene.

juguetes para niñas y niños, así como pañales y productos de higiene. Hogar y tecnología: enseres domésticos básicos y algunos productos electrónicos esenciales para el día a día.

Debido a la alta demanda de estos eventos en Orlando, se sugiere llegar temprano. la disponibilidad de los artículos suele ser hasta agotar existencias.

Para recibir los apoyos la entrada es libre y gratuita para las familias mexicanas: usualmente en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Más que una entrega de regalos: servicios de protección

El Consulado de México recuerda que estas jornadas también son una oportunidad para acercarse a la institución de manera segura.

Además de los artículos donados, estarán disponibles, según disponibilidad de citas o turnos, los servicios habituales que otorgan identidad y protección en el extranjero:

Expedición y renovación de Pasaportes y Matrículas Consulares.

Trámites de Registro Civil (actas de nacimiento).

Orientación legal gratuita y asistencia del departamento de Protección Consular.

Aunque el consulado esté abierto para la jornada solidaria, no se atiende a personas para trámites de documentos sin una cita previa programada en el sistema oficial.

Se recomienda llevar una identificación (como la Matrícula Consular o el INE) para agilizar cualquier registro de asistencia o trámite adicional que se desee realizar.

Las citas para las jornadas sabatinas son muy demandadas y suelen abrirse con una o dos semanas de antelación (generalmente los martes).

Cómo intentar conseguir una cita: debes revisar de inmediato a través de los canales de MiConsulado:

WhatsApp: envía un mensaje al +1 (424) 309-0009 .

envía un mensaje al . Teléfono: llama al mismo número +1 (424) 309-0009 .

llama al mismo número . Internet: citas.sre.gob.mx

Un espacio seguro para todos

Es fundamental destacar que el Consulado es una zona de protección.

Las familias mexicanas pueden acercarse con confianza para recibir estos beneficios, ya que la misión de la sede es velar por los derechos y el bienestar de sus connacionales, sin distinción de su estatus migratorio.

Esta iniciativa refuerza el papel de la representación mexicana como un pilar de apoyo práctico y emocional para quienes han hecho de Florida su hogar.

