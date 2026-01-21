¡Atención, aficionados! EEUU cambia las reglas de juego en la frontera para el Mundial 2026: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha formalizado los protocolos que regirán la entrada de millones de aficionados para el Mundial de la FIFA 2026.

En un esfuerzo por equilibrar la seguridad nacional con la logística de un evento masivo, el Departamento de Estado y la Casa Blanca anunciaron el despliegue de herramientas tecnológicas y políticas de visado específicas para los asistentes.

A continuación, detallamos las reglas clave que los viajeros deben conocer para asistir al torneo que se celebrará entre junio y julio de 2026.

El sistema "FIFA Pass": prioridad para quienes ya tienen boletos

Una de las novedades más importantes es la implementación del FIFA Pass (Sistema de Programación de Citas Prioritarias).

Este programa, que comenzará a funcionar el 20 de enero de 2026, ofrece citas prioritarias para entrevistas de visa a quienes ya han adquirido boletos oficiales para los partidos.

De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos y reportes de EFE Noticias, esta iniciativa tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, que en algunos países pueden extenderse por varios meses.

La idea es que los aficionados puedan completar sus trámites antes del partido inaugural el 11 de junio.

Es fundamental mencionar que tener un boleto no asegura la aprobación de la visa; los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos estándar de elegibilidad para la visa B1/B2.

Restricciones vigentes y excepciones de inmigración

El panorama migratorio tiene matices importantes. Recientemente, el gobierno estadounidense confirmó la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, citando preocupaciones sobre seguridad y carga pública.

Sin embargo, fuentes como Diario AS y Univision aclaran que esta restricción no afecta a las visas de no inmigrante (turistas, estudiantes o periodistas).

Por lo tanto, los aficionados de países como Brasil, Colombia o Uruguay —que están en la lista de suspensión de visas de residencia— pueden seguir solicitando sus visas de turista para asistir al Mundial sin enfrentar obstáculos adicionales por esta medida específica.

Exenciones a través del sistema ESTA

Para los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP), las reglas se mantienen constantes.

Los viajeros de naciones como España, Chile, Alemania o Japón no necesitan una visa tradicional.

En su lugar, deben obtener su autorización mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).

Vigilancia y cumplimiento de las leyes locales

La administración ha dejado claro que el Mundial no interrumpirá las operaciones normales de control migratorio.

Según lo que han declarado funcionarios a Bloomberg Línea, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) seguirá con sus protocolos habituales.

"La seguridad y la hospitalidad pueden coexistir", afirmó el grupo de trabajo de la Casa Blanca, enfatizando que se espera que los visitantes cumplan con los términos de su estancia y regresen a sus países al finalizar el evento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube