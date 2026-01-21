Miami decreta como permanente el servicio gratuito de taxi acuático: estas son las rutas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Miami Beach estrenó este martes 20 de enero su servicio permanente de taxi acuático gratuito, una iniciativa que busca descongestionar el tráfico terrestre entre Miami y la playa.

Tras el éxito de una fase piloto de más de un año, las autoridades locales activaron este transporte marítimo que utiliza embarcaciones de 40 pies con capacidad para 55 personas.

Alternativa al tráfico

Esta alternativa es importante para los residentes y trabajadores que buscan evitar los retrasos en los puentes según detalla Telemundo Miami.

Con este programa se ofrece una ruta directa a través de la Bahía de Biscayne que conecta puntos estratégicos de ambas ciudades con opciones de transporte público terrestre.

Detalles importantes

Rutas y paradas: El trayecto conecta el Parque Maurice Gibb (Sunset Harbour, Miami Beach) con el Venetian Marina and Yacht Club (Miami).

El trayecto conecta el Parque Maurice Gibb (Sunset Harbour, Miami Beach) con el Venetian Marina and Yacht Club (Miami). Horarios entre semana: Funciona de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. con salidas cada hora, y aumenta su frecuencia a cada 30 minutos entre las 4:30 p.m. y las 7:30 p.m.

Funciona de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. con salidas cada hora, y aumenta su frecuencia a cada 30 minutos entre las 4:30 p.m. y las 7:30 p.m. Disponibilidad: Por el momento, el servicio opera exclusivamente de lunes a viernes; no hay traslados los fines de semana.

Por el momento, el servicio opera exclusivamente de lunes a viernes; no hay traslados los fines de semana. Duración del viaje: El recorrido completo por el agua dura aproximadamente 20 minutos.

El recorrido completo por el agua dura aproximadamente 20 minutos. Conexiones de transporte: Los pasajeros pueden enlazar con el South Beach Trolley, Freebee, la estación OMNI en Miami y estaciones de CitiBike.

Los pasajeros pueden enlazar con el South Beach Trolley, Freebee, la estación OMNI en Miami y estaciones de CitiBike. Cargas permitidas: El capitán permite el ingreso de bicicletas y scooters personales según el espacio disponible en la cubierta.

Impacto en la ciudad

El despliegue de este sistema gratuito posiciona a Miami Beach como un referente en movilidad urbana sostenible al aprovechar sus canales naturales para agilizar el movimiento de personas.

Al llegar a los muelles, los usuarios acceden de inmediato a una red de transporte multimodal, lo que facilita el traslado hacia centros laborales o zonas turísticas sin depender del vehículo privado.

Las autoridades municipales monitorearán la demanda de este inicio de año para evaluar posibles ampliaciones de rutas o la inclusión de horarios especiales en días festivos y fines de semana.

