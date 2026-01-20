María Corina Machado llega a la OEA para reunirse con Albert R Ramdin

Suscríbete a nuestros canales

La lider opositora venezolana María Corina Machado llegó a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con su secretario, Albert R Ramdin.

Machado, quien en diciembre pasado recibió el premio Nobel de la Paz, sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se extendió por más tiempo de lo previsto. Al salir de la Casa Blanca, conversó con senadores de ese país.

La venezolana también tuvo conversaciones de alto nivel durante su paso por Oslo (Noruega) y aprovechó la oportunidad para conversar y tomarse fotografías con venezolanos que la esperaban a las afueras de los sitios donde se encontraba.

