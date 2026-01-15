¿Cuánto cuesta y quién diseñó la cartera que María Corina Machado llevó a la Casa Blanca?

Suscríbete a nuestros canales

La imagen en comunicación política es tan importante como el discurso del dirigente, por eso la primera opción siempre debe ser un atuendo y accesorios que reflejen seguridad y sobriedad.

Por lo antes previsto, la líder política María Corina Machado optó por un set de blazer y pantalón blanco, zarcillos de perlas, zapatos de tacón y una cartera pequeña, ambos en tonos nude para su visita a la Casa Blanca.

Qué marca y cuánto cuesta la cartera de María Corina Machado

El bolso es una creación de la marca venezolana Vanessa Farina, que elabora marroquinería casual, de playa y de gala, además de mocasines y ballerinas.

Para el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la fundadora de Vente Venezuela llevó una pieza semicircular, conocida como “Génesis”, que está disponible en los colores negros, camel y beige.

El modelo se lanzó en 2024 y tiene un costo de 250 dólares. Se consigue en el portal www.vanessafarina.com

