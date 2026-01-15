En fotos: María Corina Machado llega a reunirse con Trump

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente María Corina Machado llegó a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Foto: Comando ConVzla

Según la agenda divulgada en medios de comunicación, la líder opositora venezolana estará en un almuerzo con el gobernante estadounidense en un comedor privado de la residencia. Este encuentro será sin acceso a la prensa.

Foto: Comando ConVzla

La fundadora de Súmate y Vente Venezuela llegó minutos antes de la cita. En esta oportunidad, optó por un taller de blazer y pantalón blanco similar al que utilizó para un encuentro en Oslo (Noruega) en el marco del premio Nobel de la Paz, que recibió en diciembre pasado.

Según la agencia EFE, Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.

Esta es la primera cita entre y Trump y Machado.

