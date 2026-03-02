Resumen de la quinta jornada del FutVe: UCV FC se afianza al liderato

Suscríbete a nuestros canales

La quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División concluyó este domingo 1 de marzo, dejando un panorama competitivo en la parte alta de la tabla. La UCV FC cumplió con su tarea en el Estadio Olímpico de Caracas al derrotar 2-1 al Zamora FC, resultado que le permite sostener el primer lugar del campeonato con autoridad.

Sorpresas y victorias de peso

Uno de los resultados más destacados del fin de semana ocurrió en San Cristóbal, donde Metropolitanos FC logró una victoria histórica por 0-1 ante el Deportivo Táchira. Un gol agónico de Jeizon Ramírez al minuto 86 silenció a la afición en Pueblo Nuevo y dejó al conjunto aurinegro con las manos vacías en casa. Por su parte, el Portuguesa FC protagonizó la goleada de la fecha al despachar 4-0 al Monagas SC en Acarigua, demostrando un poderío ofensivo contundente desde el inicio del encuentro.

Resultados de la fecha 5

La jornada estuvo marcada por la paridad en varios frentes y definiciones en el tiempo de descuento:

Portuguesa FC 4-0 Monagas SC: El "Penta" dominó de principio a fin con tantos de Rojas, Acuña, Peraza y Linárez.

Academia Puerto Cabello 1-2 Estudiantes de Mérida: Remontada académica en "La Bombonerita" con un penal decisivo de Kevin Quejada.

Carabobo FC 0-0 Caracas FC: Empate sin goles en el Misael Delgado que mantiene a ambos en la zona media.

Trujillanos FC 1-1 Anzoátegui FC: Reparto de puntos en Valera tras los goles de Marín y Abreu en la primera mitad.

Deportivo La Guaira 1-0 Rayo Zuliano: Carlos Rivero selló el triunfo naranja en el 90+4' tras un partido muy cerrado.

Con estos marcadores, la liga entra en una fase crucial donde los equipos del centro del país comienzan a marcar distancia. La solidez defensiva de la UCV y la efectividad de Metropolitanos como visitante se perfilan como las claves de este inicio de temporada, mientras equipos tradicionales como Táchira y Caracas buscan regularidad para no alejarse de los puestos de vanguardia.

