¿Por qué todos viajan a Clearwater? La playa de Florida que venció a destinos del Caribe

La plataforma TripAdvisor reveló sus prestigiosos galardones Travellers’ Choice Awards, situando a Clearwater Beach de Florida en el puesto número 17 del ranking global de las mejores playas del mundo.

Basado en millones de reseñas auténticas recopiladas durante el último año, este hito coloca a Clearwater por encima de cientos de destinos exóticos en los cinco continentes, reafirmando que no es necesario salir de Estados Unidos para disfrutar de una experiencia costera de primer nivel.

¿Por qué Clearwater Beach es la "Mejor de las Mejores"?

TripAdvisor describe este destino como el equilibrio perfecto entre belleza natural y comodidad urbana. Los viajeros coinciden en tres pilares que la hacen única:

Arena "Sugar-White": Su arena blanca y fina, que se mantiene fresca incluso bajo el sol de Florida, es comparada con el azúcar por su textura y pureza.

Aguas de ensueño: El Golfo de México regala aquí tonalidades turquesas y esmeraldas con un oleaje tranquilo, ideal para familias con niños pequeños.

Puestas de sol cinematográficas: Cada tarde, el horizonte se transforma en una paleta de colores vibrantes, creando uno de los espectáculos naturales más fotografiados del país.

Pier 60: el corazón de la experiencia

El alma de la playa reside en el Pier 60, un muelle de 330 metros que es mucho más que un sitio de pesca. Es el escenario del famoso festival diario Sunsets at Pier 60, que comienza dos horas antes del atardecer.

Ambiente Festivo: El muelle se llena de artesanos locales, músicos y artistas callejeros, convirtiendo la despedida del sol en una celebración comunitaria gratuita que atrae a miles de turistas cada noche.

Infraestructura y Ocio: el "Beach Walk"

A diferencia de otras playas vírgenes que carecen de servicios, Clearwater destaca por su accesibilidad y oferta comercial:

Beach Walk: Un sinuoso paseo peatonal bordeado de palmeras que conecta la arena con los mejores restaurantes de mariscos y tiendas locales. Actividades: Desde avistamiento de delfines y pesca de altura hasta parasailing y paddle surf para los más aventureros. Comodidad: La playa está equipada con duchas, baños públicos limpios y estacionamiento accesible, eliminando las preocupaciones logísticas de los visitantes.

