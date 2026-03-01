¿Quién es el ayatollah Alireza Arafi? Último en integrar el consejo de liderazgo iraní: claves de su posición

Suscríbete a nuestros canales

El clérigo Alireza Arafi fue elegido para ocupar el último puesto del Consejo de Liderazgo de Irán, el órgano encargado de dirigir el país en este periodo de emergencia.

Con este nombramiento, Arafi se une al presidente Masus Pezeshkian y al jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para formar la alianza que cubrirá el vacío de poder en la nación.

La incorporación de Arafi busca recomponer la cúpula del Gobierno lo antes posible tras los recientes acontecimientos. Aunque su figura parecía alejada de los altos mandos de seguridad, su implicación constante en los asuntos diarios del estamento religioso ha sido clave para su designación.

¿Quién es el nuevo integrante?

A los 67 años, Arafi aporta una combinación de peso religioso y presencia en las instituciones. Es el segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos y formó parte del grupo que revisa las leyes y a los candidatos electorales.

Un dato relevante de su trayectoria internacional es la visita privada que realizó al papa Francisco en el año 2022.

La muerte de Alí Jameneí

Este cambio drástico en el poder ocurre tras los bombardeos realizados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

El ataque se produjo en su oficina de Teherán mientras coordinaba la respuesta militar, según reveló la agencia semioficial Fars, tras declarar 40 días de luto nacional.

Junto a él fallecieron parte de su familia y figuras de alto rango, como el ministro de Defensa y los jefes del Estado Mayor y de la Guardia Revolucionaria.

Advertencias de Donald Trump

Tras confirmarse el fallecimiento del líder, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a Irán con una "fuerza nunca antes vista".

Esta declaración, publicada en la red social Truth, responde a las promesas del régimen iraní de realizar una ofensiva histórica contra Estados Unidos e Israel como represalia por la operación militar.

El futuro del liderazgo

Esta es la segunda vez en la historia de la Revolución Islámica que se activa un mecanismo de sucesión, algo que no ocurría desde 1989.

El Consejo de Guardianes afirmó que no hay dudas sobre el procedimiento y que el consejo provisional dirigirá el país hasta que la Asamblea de Expertos elija a un líder permanente.

