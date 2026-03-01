Televisión estatal iraní confirma la muerte de Alí Jamenei y su hija: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero, la televisión estatal iraní confirmó la muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei.

El líder supremo de iraní, habría fallecido tras la ofensiva militar ejecutada por Israel y Estados Unidos (EEUU) contra Irán, incluido el complejo residencial de Jamenei.

Muerte de Alí Jamenei

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades iraníes, durante este bombardeo también fallecieron la hija de Jamenei, junto a su esposo e hijo, así como una de las nueras.

En este sentido, las autoridades iraníes decretaron 7 días no laborables y 40 días de luto por la muerte de Alí Jamenei.

Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, habría asegurado que el líder ayatolá falleció durante los bombardeos contra el complejo residencial donde vivía.

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump confirmó este histórico hecho, publicación que fue reposteada por el perfil de la Casa Blanca en X, antes Twitter.

En su mensaje, Trump asegura que Jamenei "fue incapaz de evitar nuestra Inteligencia y nuestros Sistemas de Rastreo Altamente Sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

Bombardeos en Irán

Este sábado, Israel y EEUU ejecutaron a primeras horas de la mañana un ataque con varios objetivos en la ciudad de Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán.

Hasta el momento se reportan más de 200 personas fallecidas producto de la ofensiva militar contra Irán.

Tras la escalada bélica en el Medio Oriente, se realizó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador iraní, Amir-Saeid Iravani, calificó esta ofensiva como "crimen de guerra" por parte de Israel y EEUU.

Adicionalmente, advirtió que "Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine".

