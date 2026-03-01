Sabor venezolano en Boston: cinco criollos lideran la ambición de los Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han decidido estructurar su proyecto para esta temporada alrededor de una sólida base venezolana. El equipo, dirigido por Alex Cora, busca terminar con la sequía de títulos que arrastra desde 2018 y, para ello, cuenta con cinco piezas clave que aportan experiencia, defensa de Guante de Oro y brazos de primer nivel.

Estrellas consolidadas y brazos de lujo

La gran apuesta en el montículo para este ciclo es el zurdo Ranger Suárez, quien se perfila como uno de los ases de la rotación tras firmar un contrato de 130 millones de dólares. Junto a él, la llegada del receptor y ahora inicialista Willson Contreras aporta el liderazgo de un veterano que ya sabe lo que es ganar una Serie Mundial. En la receptoría, la presencia de Carlos Narváez garantiza solvencia defensiva y un bateo que ya demostró poder con 15 cuadrangulares en la campaña anterior.

Versatilidad y muralla defensiva

En los jardines, el maracucho Wilyer Abreu se mantiene como una figura inamovible tras haber conquistado dos Guantes de Oro de forma consecutiva. Su dupla con Ceddanne Rafaela convierte el outfield de Boston en uno de los más difíciles de superar en las Grandes Ligas. Por su parte, el utility caraqueño Andruw Monasterio ha sido la gran sorpresa de los entrenamientos primaverales; tras llegar desde Milwaukee, ha destacado por su capacidad para cubrir múltiples posiciones y por su oportuno bateo, incluyendo un jonrón en su debut de pretemporada.

Con este quinteto de jugadores, Boston no solo fortalece su identidad competitiva, sino que se posiciona como uno de los destinos favoritos para la fanaticada venezolana en 2026. La mezcla de la veteranía de Contreras y Suárez con la juventud de Abreu y Narváez parece ser la fórmula elegida por la gerencia para asaltar nuevamente la cima del béisbol.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.