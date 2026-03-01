Avería de tubería matriz en Baruta este 28 de febrero: servicio de agua podría verse afectado

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero se presentó una avería en la tubería matriz de 30 pulgadas, ubicada en la redoma de Lomas del Sol en Baruta.

Específicamente frente a Farmatodo se puede observar como el pavimento se fracturó por la avería.

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que Hidrocapital comenzó la evaluación para verificar los daños ocasionados.

Producto de esto podría verse afectado el suministro de agua en el municipio, dijo la autoridad.

En tal sentido, recomiendan tomar previsiones y evitar transitar por la vía.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube