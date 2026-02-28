Atención zulianos: requisitos para la regularización de propiedad en el cementerio El Cuadrado

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades municipales mantienen habilitado el proceso de regularización de parcelas y bóvedas en el cementerio El Cuadrado, en Maracaibo. Esta iniciativa busca que los propietarios y familiares mantengan al día la documentación legal de sus espacios, evitando inconvenientes administrativos en el futuro.

La atención se realiza directamente en las instalaciones del camposanto, en horario comprendido de lunes a sábado, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Requisitos para propietarios directos

Las personas que figuran como titulares de una propiedad dentro del cementerio deben presentar ciertos documentos esenciales que validen su derecho sobre la parcela o bóveda.

Documentación requerida:

Título de propiedad (original y copia).

Cédula de identidad vigente.

Acta de matrimonio (en caso de estar casado).

Procedimiento cuando el titular ha fallecido

En los casos donde el propietario original ya no se encuentra con vida, los herederos deben cumplir con requisitos adicionales para formalizar la titularidad y continuar con los procesos administrativos.

Recaudos exigidos para herederos:

Acta de defunción del propietario.

Acta de matrimonio, si el fallecido estaba casado.

Actas de defunción de ambos cónyuges, si los dos han fallecido.

Carta dirigida a la presidenta del Concejo Municipal solicitando la regularización.

Alternativa para propietarios en el extranjero

Quienes residen fuera del país también pueden cumplir con la regularización sin necesidad de viajar a Venezuela. Para ello, deben otorgar un poder legal a una persona de confianza en Maracaibo.

