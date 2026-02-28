Línea de ayuda para inmigrantes en Nueva York ahora abre los fines de semana: así puede acceder a servicios legales gratuitos

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por blindar a las comunidades inmigrantes frente a la reciente intensificación de los operativos de control migratorio, el estado de Nueva York ha dado un paso decisivo.

La Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA) anunció que su línea de ayuda gratuita y confidencial ahora operará los siete días de la semana, incluyendo sábados y domingos.

A partir de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, los residentes pueden acceder a orientación profesional en momentos de crisis o dudas legales, eliminando la barrera del horario de oficina tradicional.

Horarios y conectividad

La Línea Directa para Nuevos Estadounidenses (1-800-566-7636) ha ajustado su reloj para ofrecer una cobertura más amplia:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (Hora del Este).

8:00 a.m. a 8:00 p.m. (Hora del Este). Sábados y domingos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Este).

Este servicio es operado por los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y cuenta con traductores disponibles en más de 200 idiomas, garantizando que el idioma no sea un obstáculo para recibir protección.

Un escudo contra el miedo y el fraude

La ampliación responde a un clima de "creciente incertidumbre", según explicó el Secretario de Estado, Walter T. Mosley.

Con el incremento de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana y el norte del estado, la línea funciona como un recurso crítico para:

Asistencia legal: referencias a abogados gratuitos para personas en proceso de detención o deportación.

referencias a abogados gratuitos para personas en proceso de detención o deportación. Conozca sus derechos: información actualizada sobre cómo actuar ante un encuentro con autoridades migratorias.

información actualizada sobre cómo actuar ante un encuentro con autoridades migratorias. Prevención de fraude: un canal seguro para denunciar estafas de "notarios" o abogados falsos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la comunidad.

un canal seguro para denunciar estafas de "notarios" o abogados falsos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la comunidad. Integración: acceso a clases de inglés, talleres de naturalización y preparación familiar.

Cifras de impacto

Hasta el inicio de 2025, la línea ya había procesado más de 21.159 llamadas, resultando en más de 42.200 derivaciones a servicios esenciales.

Organizaciones como la Federación Hispana han aplaudido la medida, señalando que la desinformación es uno de los mayores peligros actuales para las familias con estatus mixto.

Para asegurar que la información llegue a quienes más la necesitan, el estado distribuirá material bilingüe en las 27 áreas de servicio de las autopistas estatales, aprovechando el flujo de viajeros y trabajadores durante el fin de semana.

¿Cómo contactar?

Si necesitas orientación hoy mismo, estas son las vías verificadas:

Por teléfono: llama al 1-800-566-7636. La llamada es gratuita y totalmente anónima. No se te pedirá tu estatus migratorio para recibir información. En línea: visita el portal oficial para guías descargables sobre tus derechos: https://dos.ny.gov/know-your-rights.%C2%A0. Redes Sociales: sigue a la ONA en X (antes Twitter) en @NYSNewAmericans para alertas en tiempo real sobre cambios en las políticas de asilo o avisos comunitarios.

Destacado: el estado de Nueva York enfatiza que esta línea no es una agencia de aplicación de la ley. Su propósito es meramente informativo y de apoyo legal.

