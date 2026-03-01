Cristiano Ronaldo: noche agridulce con penal errado y retiro por lesión

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo vivió una jornada de contrastes en la vigésima cuarta fecha de la Liga Saudí. En el duelo frente al Al Fayha, el capitán del Al-Nassr no solo desperdició una oportunidad clara para acercarse a su meta de los 1.000 goles, sino que tuvo que abandonar el terreno de juego de forma prematura debido a problemas físicos, en un encuentro que su equipo terminó ganando por 1-3.

Un inicio accidentado

La noche comenzó cuesta arriba para el luso cuando, apenas a los once minutos, falló un lanzamiento desde el punto penal que se marchó desviado del poste derecho defendido por el colombiano Orlando Mosquera.

Con este error, Ronaldo suma 36 penales fallados en su carrera profesional. La situación empeoró para el conjunto visitante antes del descanso, cuando un autogol de Abdulelah Al Amri rompió una racha de diez partidos sin recibir anotaciones y puso en riesgo el primer lugar de la tabla.

Remontada y preocupación médica

El equipo dirigido por Jorge Jesús reaccionó en los últimos veinte minutos para recuperar la punta del campeonato, que momentáneamente estaba en manos del Al Ahli. Sadio Mané inició la remontada al minuto 72, seguido de un infortunado gol en propia meta de Mosquera tras un remate de João Félix que impactó en el poste.

Sin embargo, la alarma se encendió en el minuto 81, cuando Cristiano Ronaldo sintió una molestia muscular que le obligó a pedir el cambio. Fue sustituido por Abdullah Al Hamdan, quien selló el marcador definitivo poco después de ingresar. El Al-Nassr respira aliviado por los tres puntos, pero queda a la espera del parte médico oficial para determinar el alcance de la lesión de su máxima figura en este tramo decisivo de la temporada.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.