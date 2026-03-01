Consejo de Seguridad de la ONU: ¿Cuál es la posición de Rusia y China sobre la ofensiva militar contra Irán?

Suscríbete a nuestros canales

Tras la ofensiva militar de este sábado contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos (EEUU), se sostuvo una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los representantes de Rusia, China y demás países manifestaron su postura sobre estos recientes acontecimientos, en los que ya se registran más de 200 muertos en Irán, incluido según Israel y EEUU, el líder ayatolá Alí Jamenei.

Consejo de Seguridad de la ONU

El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que los ataques de hoy son para acabar con las capacidades balísticas de Irán.

"La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados", aseveró Waltz.

Asimismo, resalta que también busca "degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear".

Por su parte, el embajador de Israel, Danny Danon, asegura que la ofensiva responde a evitar "una amenaza irreversible", por parte de Irán.

Además alega que los misiles que se enviaron contra Israel "no pueden ignorarse".

Entretanto, el representante de Irán, Amir-Saeid Iravani, calificó esta ofensiva como "crimen de guerra" por parte de Israel y EEUU.

Adicionalmente, advirtió que "Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine".

En este sentido, instó al Consejo de Seguridad de la ONU para "actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen".

¿Cuál es la posición de China y Rusia sobre esta ofensiva militar?

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU se evidenció una clara división sobre la escalada del conflicto en el Medio Oriente.

El embajador de Francia, Jérôme Bonnafont, manifestó que "Condenamos enérgicamente los ataques indiscriminados de Irán contra varios países de la región".

Asimismo, destacó que "es esencial que garanticemos la protección de los civiles", y pronunció su solidaridad a los países afectados por las represalias de Irán, entre ellos: Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar.

Por su parte, el embajador británico, James Kariuki, quien instó a Irán a abstenerse de nuevos ataques y a evitar el "comportamiento irresponsable", en aras de permitir que "la vía diplomática siga su curso".

Mientras que los representantes de China y Rusia, Fu Cong y Vassily Nebenzia respectivamente, defendieron la integridad territorial de Irán y la región.

En este sentido, el embajador ruso cuestionó la operación y calificó sus razones, como "infundadas" y "sin justificación".

"Las declaraciones realizadas hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que esta operación tenía por objeto impedir que Irán adquiriera un arma nuclear, no están justificadas. Son infundadas", aseveró Nebenzia.

Mientras que Fu Cong manifestó su preocupación por los civiles afectados y destacó que "el uso indiscriminado de la fuerza es inaceptable".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube