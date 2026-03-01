Padre muere por intentar salvar a sus hijas tras incendio en su hogar: sospechan falla eléctrica

Suscríbete a nuestros canales

Un incendio registrado la mañana del sábado 28 de febrero en el sector La Arreaga, parroquia Cristo de Aranza, en Maracaibo, dejó un saldo trágico de dos fallecidos y una menor gravemente herida.

El siniestro ocurrió en una vivienda de dos plantas ubicada en la zona de Haticos por Arriba, lo que generó alarma entre los vecinos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Harold Castillo, de 48 años, y su hija de seis años.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría intentado rescatar a sus hijas cuando se desató el fuego dentro del inmueble, pero no logró salir con vida.

Otra de las hijas, una niña de nueve años, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue ingresada inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Coromoto, donde permanece bajo atención médica especializada.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, junto a efectivos de la Policía del Estado Zulia y Protección Civil, quienes activaron los protocolos de emergencia para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a casas cercanas.

Autoridades municipales informaron que se desplegó una comisión técnica integrada por el Cicpc y los Bomberos para determinar las causas exactas del incendio.

Hasta el momento, se maneja como un hecho en investigación mientras se recaban evidencias en el sitio.

Sin embargo, entre los comentarios de los vecinos, se supo de manera extraoficial que el problema podría haber venido del posta eléctrico el cual habría estado presentando chispas desde días antes del siniestro.

El suceso ha causado profunda consternación en la comunidad zuliana, especialmente porque la madre de las niñas, la periodista Nathaly Briceño, se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió la tragedia.

