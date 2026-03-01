Tiroteo en Austin este 1 de marzo: 3 muertos y 14 heridos tras masacre en West Sixth Street

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada de este domingo se tornó trágica en el centro de Austin, Texas, cuando un tiroteo masivo en un bar del distrito de ocio dejó un saldo de tres personas fallecidas y 14 heridos.

El incidente en Buford's, que ocurrió en el momento en que los establecimientos se preparaban para el cierre, provocó una respuesta policial inmediata que terminó con el atacante abatido.

Cronología del incidente en West Sixth Street

Según los informes oficiales del Departamento de Policía de Austin (APD), los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

01:59 am: los paramédicos y la policía reciben las primeras llamadas de emergencia informando sobre disparos activos en un bar de la zona.

No hubo ninguna información inicial sobre la identidad o el motivo del tirador.

Respuesta récord: debido a la fuerte presencia policial habitual en el distrito de entretenimiento durante los fines de semana, los agentes llegaron al lugar en menos de un minuto.

debido a la fuerte presencia policial habitual en el distrito de entretenimiento durante los fines de semana, los agentes llegaron al lugar en menos de un minuto. Enfrentamiento: la jefa de policía de la ciudad, Lisa Davis, confirmó que tres oficiales se enfrentaron directamente al individuo armado. Los agentes respondieron al fuego, matando al sospechoso en la escena.

Balance de víctimas y estado de los heridos

El jefe de emergencias médicas de Austin-Travis County, Robert Luckritz, proporcionó el balance actualizado de las víctimas:

Fallecidos: 3 personas en total (incluyendo al atacante).

3 personas en total (incluyendo al atacante). Heridos: 14 personas fueron trasladadas a hospitales locales.

Esto, según las declaraciones Luckritz.

Estado crítico: Al menos 3 de los heridos permanecen en estado crítico bajo observación intensiva.

"Los agentes hicieron la transición inmediata... y se enfrentaron al individuo con un arma", declaró la jefa Davis, calificando el evento como un incidente "trágico, trágico".

Declaraciones de las autoridades

El alcalde de Austin, Kirk Watson, emitió un comunicado elogiando la valentía de los primeros intervinientes:

"Mi corazón está con las víctimas. La rápida respuesta de los oficiales definitivamente salvó vidas", afirmó el mandatario local.

Esta es una noticia de última hora y la información está sujeta a cambios conforme las autoridades proporcionen nuevos detalles.

Información de utilidad para la comunidad

1. Para familiares y allegados

Si usted sospecha que un familiar pudo estar involucrado o se encontraba en el distrito de ocio al momento del tiroteo, se recomienda:

Contactar con los centros de trauma locales (Dell Seton Medical Center es el hospital principal de la zona).

Mantener las líneas telefónicas despejadas para comunicaciones de emergencia.

2. Colaboración con la investigación

La jefa Davis confirmó que las fuerzas federales de seguridad (FBI y ATF) están asistiendo en la investigación.

Si usted tiene información, fotos o videos del momento del incidente:

No los publique únicamente en redes sociales; entréguelos a las autoridades para ayudar a esclarecer el motivo del ataque.

Comuníquese con la línea directa del Departamento de Policía de Austin.

3. Cierres viales y avisos de seguridad

El área del distrito de ocio (específicamente la zona de la Calle Sexta) permanece bajo una fuerte presencia policial.

Se recomienda:

Evitar el cuadrante de West Sixth Street mientras se procesa la escena del crimen.

mientras se procesa la escena del crimen. Esperar retrasos en el tráfico en las calles adyacentes durante todo el domingo 1 de marzo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube