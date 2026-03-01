Ahorro

Cuenta Chamo del BDT abre paso al ahorro infantil: estos son los requisitos

Con este producto, el banco apuesta por sembrar cultura financiera en el hogar y consolidar una relación temprana con la banca.

Por Jessica Molero
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 08:00 am
Cuenta Chamo BDT
Foto: Cortesía

El Banco Digital de los Trabajadores amplía su oferta financiera con la Cuenta Chamo del BDT, una alternativa diseñada para fomentar el ahorro en niños y adolescentes. 

Dicha iniciativa busca fortalecer la educación financiera desde edades tempranas y brindar a los menores una herramienta formal dentro del sistema bancario venezolano.

La propuesta apunta a que los padres o representantes acompañen a sus hijos en el manejo responsable del dinero, promoviendo hábitos que contribuyan a su independencia económica futura. 

¿Quiénes pueden abrir la Cuenta Chamo?

La Cuenta Chamo está dirigida a niños, niñas y adolescentes, quienes pueden convertirse en titulares con el respaldo de un representante legal. 

El trámite debe realizarse de manera presencial en cualquiera de las oficinas del banco, donde el personal orienta sobre los pasos a seguir.

Requisitos para los representantes

  • Cédula de identidad o pasaporte.

  • Copia legible y vigente del RIF.

  • Certificación de ingresos si trabaja por cuenta propia.

  • Constancia laboral en caso de relación de dependencia.

Documentación del menor

  • Partida de nacimiento (original y copia).

  • Cédula de identidad o pasaporte, según corresponda.

Domingo 01 de Marzo - 2026
