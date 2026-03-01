El Clásico Mundial 2026 multiplica sus premios: ¿cuánto se llevará el campeón?

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) se ha consolidado como un fenómeno global de masas. Las estadísticas de 2023, que superaron el millón de aficionados en los estadios y rompieron récords de audiencia televisiva en países como Japón, han servido de base para una reestructuración económica del torneo. Para este 2026, la organización ha decidido apostar fuerte, incrementando los incentivos financieros para las federaciones y los peloteros.

De acuerdo con las cifras proyectadas, el equipo que se corone campeón este año podrá acumular un total de 7.5 millones de dólares en premios. Esta cifra representa más del doble de lo que estaba en juego en la edición anterior, donde el monarca invicto, Japón, percibió aproximadamente 3 millones de dólares. El crecimiento responde al aumento del valor comercial del evento, que en su fase regular ya ha registrado asistencias superiores a los 47.000 fanáticos por partido en sedes como Arizona.

Desglose de ganancias por fase

El sistema de premios está diseñado para recompensar el avance progresivo en el certamen. Cada una de las 20 naciones participantes tiene asegurada una base económica, la cual se va incrementando según los logros deportivos:

Instancia alcanzada Premio Participación (Primera ronda) $750,000 Clasificación a Cuartos de Final $1,000,000 Clasificación a Semifinales $1,250,000 Llegar a la Final $1,250,000 Bono por ser Campeón $2,500,000

Impacto para los jugadores

Un aspecto fundamental de este financiamiento es su distribución. La normativa establece que el dinero recaudado se divide equitativamente: el 50% se destina a la federación nacional de cada país para el desarrollo del béisbol local, mientras que el otro 50% se reparte directamente entre los jugadores del roster.

Este aumento en la bolsa no solo prestigia el trofeo desde el punto de vista deportivo, sino que garantiza que las grandes estrellas de las Mayores y las ligas asiáticas encuentren un incentivo adicional para representar a sus banderas en un torneo que, cada tres años, paraliza el mundo de la pelota caliente.

