Reconocida cadena de supermercados anuncia jornada de reclutamiento en todas sus sucursales: requisitos y fecha

Por Krisbell Quiñones
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 03:05 pm
Este miércoles 25 de febrero, la cadena de supermercados Río Supermarket realizará una jornada de reclutamiento en todas sus sucursales a nivel nacional.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que la jornada se realizará entre las 9:00 am hasta las 1:00 pm

Requisitos a presentar

  • Curriculum actualizado en físico
  • Copia de la cédula y RIF
  • Soporte de cuenta bancaria
  • Título de bachiller

Entre los cargos a selección se encuentran: 

  • Operador de cuarto de control
  • Analista de inventario
  • Manipulador frulever
  • Carniceros
  • Charcuteros
  • Mercaderistas
  • Cajeros
  • Asesores de piso de venta
  • Analista de producción
  • Analista de recaudación y control
  • Aseadores

Río Supermarket tiene sucursales en Margarita, Caracas, Anzoátegui, Maturín, Valle de la Pascua, Barquisimeto y Puerto Ordaz.

