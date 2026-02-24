Reconocida cadena de supermercados anuncia jornada de reclutamiento en todas sus sucursales: requisitos y fecha

Este miércoles 25 de febrero, la cadena de supermercados Río Supermarket realizará una jornada de reclutamiento en todas sus sucursales a nivel nacional.
A través de sus redes sociales, la empresa informó que la jornada se realizará entre las 9:00 am hasta las 1:00 pm.
Requisitos a presentar
- Curriculum actualizado en físico
- Copia de la cédula y RIF
- Soporte de cuenta bancaria
- Título de bachiller
Entre los cargos a selección se encuentran:
- Operador de cuarto de control
- Analista de inventario
- Manipulador frulever
- Carniceros
- Charcuteros
- Mercaderistas
- Cajeros
- Asesores de piso de venta
- Analista de producción
- Analista de recaudación y control
- Aseadores
Río Supermarket tiene sucursales en Margarita, Caracas, Anzoátegui, Maturín, Valle de la Pascua, Barquisimeto y Puerto Ordaz.
