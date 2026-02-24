Reconocida cadena de supermercados anuncia jornada de reclutamiento en todas sus sucursales: requisitos y fecha

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 25 de febrero, la cadena de supermercados Río Supermarket realizará una jornada de reclutamiento en todas sus sucursales a nivel nacional.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que la jornada se realizará entre las 9:00 am hasta las 1:00 pm.

Requisitos a presentar

Curriculum actualizado en físico

Copia de la cédula y RIF

Soporte de cuenta bancaria

Título de bachiller

Entre los cargos a selección se encuentran:

Operador de cuarto de control

Analista de inventario

Manipulador frulever

Carniceros

Charcuteros

Mercaderistas

Cajeros

Asesores de piso de venta

Analista de producción

Analista de recaudación y control

Aseadores

Río Supermarket tiene sucursales en Margarita, Caracas, Anzoátegui, Maturín, Valle de la Pascua, Barquisimeto y Puerto Ordaz.

