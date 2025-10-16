Rio Supermarket y Cashea entregaron un vehículo a ganador de Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Rio Supermarket y Cashea, en una alianza que busca premiar la fidelidad de sus clientes, celebraron un sorteo el pasado 11 de octubre a las 6:30 P.M. en la terraza de Lomas del Sol, donde se entregó un vehículo 0KM.

El afortunado ganador resultó ser Simón Montilla, venezolano, identificado con la cédula V-26.298.019 y oriundo de Barquisimeto, cuyo cupón número 217 fue seleccionado. El concurso, debidamente aprobado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), culminó con la entrega de un vehículo marca Beijing, modelo U5 Plus 0KM.

Detalles del concurso y la transmisión

La actividad fue conducida por Jennifer Fernández, gerente de mercadeo de Rio Supermarket, y Sara Carrillo, analista de mercadeo de Cashea, ante más de 100 clientes presentes en la sucursal. Ambas ejecutivas informaron que el concurso se desarrolló desde el 5 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025 y contó con la participación de miles de clientes a escala nacional.

El sorteo se realizó con la "mano inocente" de una niña presente entre el público, resultando ganadora la factura de Simón Montilla, quien expresó su gratitud: "Estoy muy contento con Rio Supermarket y Cashea, me resuelven el día a día y ahora que mi compra fue premiada, estoy muy agradecido".

Requisitos de participación y alcance nacional

Para optar por el premio, los clientes debieron realizar una compra mínima de $15 y utilizar la aplicación de Cashea con su “Línea Cotidiana” en cualquiera de las 22 sucursales de Rio Supermarket distribuidas a nivel nacional (Margarita, Caracas, Miranda, Anzoátegui, Maturín, Valle de la Pascua, Barquisimeto y Puerto Ordaz). Cada transacción cumplía los requisitos para recibir un cupón.

Al respecto, Jennifer Fernández, gerente de mercadeo de Rio Supermarket, comentó: “Esta alianza de Rio con Cashea nos ha permitido, además de ofrecer calidad, frescura y crédito sin intereses, generar experiencias que transforman vidas a nuestros clientes”.

Fernández y Carrillo destacaron que, en aras de la transparencia, el evento fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de ambas marcas, permitiendo que clientes de todo el país fueran testigos de la celeridad del proceso.

Para conocer más sobre futuras promociones y alianzas, siga a las marcas en Instagram como @Rio_supermarket y en TikTok como @riosupermarket.

