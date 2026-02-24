Ruta canina en Caracas: conozca cuatro parques seguros para visitar con mascotas

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se continúa transformando en un destino ideal para quienes disfrutan de pasear al aire libre con sus fieles compañeros.

En los últimos años, la ciudad desarrolló un crecimiento importante en espacios diseñados exclusivamente para el bienestar animal, permitiendo que los dueños tengan opciones seguras donde sus mascotas puedan correr y socializar.

Estos parques no solo ofrecen distracción, sino que fomentan una cultura de tenencia responsable en la capital. Desde el este hasta el centro, las familias caraqueñas cuentan con instalaciones que van desde simples áreas verdes hasta circuitos de agilidad con obstáculos.

Parque ARUFLO (La Floresta)

Ubicado en la avenida Libertador de la urbanización La Floresta, en el municipio Chacao, es un espacio recientemente recuperado que se ha vuelto viral por su belleza y tranquilidad.

El espacio cuenta con amplias caminerías, iluminación LED moderna y un área dedicada para mascotas dentro de un entorno natural muy bien cuidado. Tiene bancos nuevos y un ambiente ideal para caminar.

Es perfecto para paseos tranquilos. Se permite la entrada con mascotas siempre que lleven su correa y el dueño se haga responsable de la limpieza. Es uno de los favoritos por su seguridad y el mantenimiento de sus áreas verdes.

Parque para Mascotas Vizcaya

Se encuentra en la avenida principal de Santa Paula, frente al Centro Comercial Vizcaya, municipio Baruta. Es uno de los más concurridos de la zona este.

Dispone de un área totalmente cercada que permite a los perros correr sin correa. Tiene estructuras sencillas para el juego y zonas de tierra y grama.

Además permiten la socialización de perros de todos los tamaños en un solo lugar. Es obligatorio recoger los desechos y se recomienda llevar agua propia, aunque a veces hay puntos de hidratación.

Parque La Mansión

Está situado al final de la avenida San Felipe en la urbanización La Castellana, justo al lado de la Cota Mil.

Es un parque de agilidad que incluye túneles, rampas y vallas de madera para que los perros practiquen saltos y ejercicios de destreza.

Permite el entrenamiento físico intenso. Al ser un espacio cerrado, los perros pueden estar sueltos, pero los dueños deben vigilar de cerca el comportamiento de sus mascotas para evitar conflictos.

Parque Kamba (Los Naranjos)

Ubicado en la avenida El Paují de la urbanización Los Naranjos, municipio El Hatillo.

El parque ofrece un circuito de bienestar diseñado por marcas especializadas que incluye rampas, balancines y aros de salto. El clima de la zona es un gran atractivo para los animales.

También permite el juego libre y el ejercicio en familia. No se permite el consumo de alcohol ni cigarrillos dentro del área de mascotas para preservar la salud de los animales.

Normas generales para todos los parques

Para que estos espacios sigan funcionando correctamente, en todos se aplican reglas básicas que debes recordar:

Llevar siempre bolsas para recoger los excrementos.

Mantener al perro con correa al entrar y salir del área cercada.

No llevar hembras en celo para evitar accidentes o peleas.

Asegurarse de que el animal tenga sus vacunas al día por la seguridad de todos los visitantes.

