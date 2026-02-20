"Réflex": Una mirada profunda al arte contemporáneo en Reset Gallery

Suscríbete a nuestros canales

Reset Gallery reafirma su misión de redefinir los valores del arte contemporáneo con la inauguración de "Réflex", la primera muestra de 2026. Bajo la curaduría del investigador y museólogo Gabriel Guevara Jurado, la exposición invita a un tiempo de suspensión para reflexionar sobre la memoria y el pasado.

La muestra estará abierta al público en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes hasta el 28 de marzo de 2026.

Cuatro visiones, un diálogo compartido

"Réflex" reúne las obras de cuatro destacados artistas que, pese a sus diferencias técnicas y temáticas, construyen nexos sobre la experiencia y la materia:

Gregorio Boscán: Presenta piezas abstractas donde el pincel actúa como un registro sísmico de los estados interiores del artista.

Annette Turrillo: Propicia la introspección a través de la abstracción cromática, el ritmo vertical y veladuras que ofrecen una experiencia de profunda serenidad.

Beatriz Sánchez: Construye una "memoria de afectos" mediante el collage, superponiendo colores, papeles estampados y residuos textiles.

Jorge Stever (1940-2019): Su instalación Dining Suite (1991) actúa como el anclaje físico de la muestra, convirtiendo el objeto en un vestigio arqueológico y un eco de lo que ya no está.

"El objetivo de este proyecto es establecer conexiones y generar revisiones desde la memoria", afirma Guevara Jurad

Experiencia Digital: Catálogo y Recorrido Virtual

Como parte de su labor editorial, Reset Gallery publicó un catálogo detallado que incluye:

Texto curatorial completo. Resúmenes biográficos de los artistas. Registro fotográfico de las piezas en sala y obras adicionales disponibles.

Accede aquí: Catálogo en línea y descarga de Réflex

