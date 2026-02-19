Alimentos

Venta de bolsas de comidas en Miranda este 22 de febrero: 11 productos + proteína a bajo costo

La actividad comenzará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 3:00 pm

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 11:06 am
Este domingo, 22 de febrero, se llevará a cabo una nueva edición del Mercado a Cielo Abierto por parte de la Alcaldía de Charallave en el estado Miranda.

Este evento se realizará en la Avenida Cristóbal Rojas, justo frente a la entrada de la Estación del Ferrocarril Sur. La actividad comenzará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 3:00 pm.

¿Qué artículos traerá la bolsa de comida?

El combo incluye:

  • 2 kg de harina.
  • 2 kg de arroz.
  • Pollo (aproximadamente 2.3 kg).
  • Aceite.
  • Granos.
  • Azúcar.
  • Sardinas.

El costo es de 3200 bolívares.

