Venta de bolsas de comidas en Miranda este 22 de febrero: 11 productos + proteína a bajo costo

Este domingo, 22 de febrero, se llevará a cabo una nueva edición del Mercado a Cielo Abierto por parte de la Alcaldía de Charallave en el estado Miranda.
Este evento se realizará en la Avenida Cristóbal Rojas, justo frente a la entrada de la Estación del Ferrocarril Sur. La actividad comenzará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 3:00 pm.
¿Qué artículos traerá la bolsa de comida?
El combo incluye:
- 2 kg de harina.
- 2 kg de arroz.
- Pollo (aproximadamente 2.3 kg).
- Aceite.
- Granos.
- Azúcar.
- Sardinas.
El costo es de 3200 bolívares.
