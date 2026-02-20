Definidas las semifinales de la Copa del Rey: los protagonistas que buscarán la final

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya tiene a sus cuatro mejores equipos. La ronda de cuartos de final concluyó este viernes, dejando servido un fin de semana de máxima intensidad en Valencia, donde los cruces de semifinales prometen mantener el alto nivel de espectáculo mostrado hasta ahora.

La jornada del jueves definió la primera parte del cuadro con victorias contundentes. El anfitrión, Valencia Basket, hizo valer el apoyo de su público en el Roig Arena para superar al Asisa Joventut con un marcador de 95-84. Los taronja se medirán al Real Madrid, que protagonizó la exhibición más dominante de la ronda al aplastar al Unicaja por 100-70. Este duelo se disputará el sábado 21 a las 18:00 horas.

En los duelos disputados este viernes, el Kosner Baskonia fue el primero en sellar su pase tras derrotar a La Laguna Tenerife en un partido físico que terminó 91-81. El último billete fue para el Barça, que sufrió hasta el último minuto para doblegar a un combativo UCAM Murcia por 91-85.

De esta manera, la segunda semifinal enfrentará a vascos y catalanes el sábado a las 21:00 horas. Los ganadores de ambos encuentros se verán las caras el domingo 22, a las 19:00 horas, en la lucha definitiva por el trofeo de la Copa del Rey.

Calendario de Semifinales (Sábado 21 de febrero):

18:00 h: Valencia Basket vs. Real Madrid

21:00 h: Kosner Baskonia vs. Barça

