Video viral: detienen a un adulto y dos menores de edad por agredir a un joven con condición especial durante los carnavales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Zulia capturaron a los responsables de agredir y humillar a un joven con condición especial en el municipio Cabimas.

El caso cobró relevancia tras la difusión masiva de un material audiovisual en redes sociales donde se observaba a un grupo de jóvenes realizando actos degradantes y agresiones físicas contra una persona vulnerable.

El hecho ocurrió en plena vía pública durante las celebraciones de carnaval, lo que generó un rechazo unánime por parte de la comunidad.

La División de Inteligencia y el Servicio de Motorizados (Eje COL) actuaron en la parroquia Carmen Herrera, logrando identificar y detener a tres de los involucrados.

Un ciudadano de 20 años de edad. y dos jóvenes de 17 años de edad, se les imputará el delito de Lesiones, con el agravante de haber sido cometido contra una persona con discapacidad, lo cual podría incrementar las sanciones según la Ley para Personas con Discapacidad.

Al estar involucrados menores de edad y un adulto, el proceso se dividirá en dos jurisdicciones:

Jurisdicción Ordinaria: Para el joven de 20 años, quien enfrentará cargos penales regulares. Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente: Para los dos jóvenes de 17 años, quienes recibirán medidas cautelares o sanciones adaptadas a su edad, bajo la supervisión de un fiscal especializado en menores.

