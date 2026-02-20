Justicia Federal en Miami: el oscuro mercado de videos de maltrato animal que las autoridades intentan frenar

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Francisco Javier Ravelo, un ex contratista de la Fuerza Aérea, conmociona a la opinión pública en Miami tras ser acusado de comercializar videos de tortura animal extrema para satisfacer fetiches sexuales.

Este proceso marca apenas la segunda vez que se aplica una ley federal específica contra el "aplastamiento animal" (animal crushing) en el sur de Florida, un delito que conlleva penas severas y que las autoridades están persiguiendo con renovado rigor.

El caso Ravelo: 42 videos de horror

Francisco Javier Ravelo, de 47 años, enfrenta cargos por la distribución de al menos 42 videos grabados entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

Según la fiscalía, el material audiovisual mostraba actos de crueldad extrema, incluyendo quemaduras, ahogamientos y aplastamientos.

Fianza millonaria: El tribunal federal de Miami impuso una fianza de USD 100.000 .

Desconexión digital: Como medida cautelar, se le ha prohibido estrictamente el uso de redes sociales como Facebook e Instagram para evitar que continúe operando en mercados de nicho.

Pena potencial: De ser hallado culpable, Ravelo podría enfrentar hasta siete años de prisión.

El marco legal: leyes contra la crueldad animal

El procesamiento se basa en un entramado legal que se ha fortalecido en la última década para cerrar los vacíos legales que permitían la difusión de este contenido bajo el pretexto de la libertad de expresión:

Ley de Prohibición de Videos de Aplastamiento Animal (2010): Sanciona la creación y venta de material donde se tortura a animales para fantasías sexuales. Ley de Prevención de la Crueldad y la Tortura Animal (2019): Firmada por el expresidente Donald Trump, esta ley federal convirtió la crueldad animal en un delito grave, facilitando la intervención de agencias como el FBI y el Servicio de Inspección Postal.

Antecedentes en Florida: el caso del veterinario Madden

La aplicación de estas leyes es poco común en la región, pero extremadamente contundente. El antecedente más cercano es el de Prentiss Madden, un veterinario de Aventura condenado a 22 años de prisión.

Madden no solo producía videos de tortura animal, sino que también fue hallado culpable de pornografía infantil y abuso sexual de mascotas.

El juez federal en su caso fue implacable, imponiendo dos años adicionales específicamente por los cargos de maltrato animal, sumados a los 20 años por los delitos contra menores.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube