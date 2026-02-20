Nuevo rascacielos de 90 pisos en el Downtown de Miami: tendrá un mirador con piso de cristal

Suscríbete a nuestros canales

Un rascacielos de 90 plantas que se ubicará en el centro de la ciudad de Miami. La edificación representa la primera incursión de la marca hotelera en el sector de las viviendas permanentes bajo el concepto de "resort vertical".

El diseño fue realizado por el arquitecto Carlos Ott, el reconocido arquitecto uruguayo famoso por edificios icónicos como la Ópera de la Bastilla en París.

La construcción incluirá un total de 421 apartamentos, consolidándose como el segundo rascacielos de categoría "supertall" desarrollado por la firma Property Markets Group (PMG) en Miami.

Plataforma de observación en las alturas

El elemento distintivo de esta construcción será su mirador con una plataforma de vidrio en voladizo, el primero en su tipo en el sureste de Estados Unidos. Esta estructura permitirá a los usuarios caminar sobre el vacío a una altura superior a los 260 metros, ofreciendo una panorámica sin obstáculos de la Bahía de Biscayne.

El proyecto busca integrar áreas de esparcimiento exclusivas, entre las que destacan el restaurante en los niveles superiores y el centro de bienestar denominado The Source.

La torre también recuperará espacios emblemáticos de la marca, como el Rose Bar. Según el cronograma presentado, el proceso de comercialización de las unidades está previsto para iniciar en marzo de este año. La oferta inmobiliaria incluye apartamentos cuyos precios base se han fijado en los 800,000 dólares.

Inversión y desarrollo urbano

El desarrollo se suma a la transformación del perfil urbano de Miami, donde la demanda de residencias de alto nivel continúa en aumento. La integración de servicios de hotelería en edificios residenciales es una tendencia que PMG ha impulsado en sus proyectos recientes para atraer a compradores internacionales y locales.

Ryan Shear, socio director de PMG, comentó sobre el impacto del edificio en la zona:

"Delano ha sido durante mucho tiempo una marca icónica para Miami, y estamos entusiasmados de darle vida en una forma residencial que redefine el horizonte del Downtown con un diseño de Carlos Ott".

