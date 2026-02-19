Delcy Rodríguez informa sobre visitas de inversionistas extranjeros: ¿En cuáles sectores están interesados?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este jueves sobre varias visitas de inversionistas extranjeros interesados en diferentes sectores del país.

Durante una actividad presidencial en la Comuna “Guaicamacuto Bicentenario” en el eje Caracas-La Guaira, la presidenta encargada aseguró que estas visitas de inversionistas ayudarán a "crear beneficios y felicidad social para el pueblo".

Visitas de inversionistas extranjeros a Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, los sectores en los que están interesados los inversionistas extranjeros, "son motores que deben encadenarse para proteger al pueblo venezolano".

Asimismo, precisó que "estas visitas tienen la mira en las inversiones en el motor hidrocarburo, motor minero y en la agroindustria" y tienen la finalidad de "crear beneficios y felicidad social para el pueblo; ese es nuestro objetivo".

Nuevo modelo económico

Por otra parte, Rodríguez resaltó que los circuitos económicos romperán el bloqueo, permitirán abastecer al pueblo de alimentos a precios solidarios.

En este sentido, afirmó Rodríguez que "la economía comunal es un motor fundamental del nuevo modelo económico que queremos construir, que sea un modelo económico diversificado de la renta petrolera, que Venezuela aprenda la lección que ha traído el bloqueo criminal contra nuestra patria”.

