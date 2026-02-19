Tu propio negocio en Nebraska: Caridades Católicas ofrece becas para emprendedores

Suscríbete a nuestros canales

La organización Caridades Católicas de Omaha, Nebraska, impulsa el desarrollo económico de la comunidad mediante su programa de micronegocios, una iniciativa diseñada para transformar ideas emprendedoras en empresas rentables.

El curso, que inicia una nueva edición el próximo 6 de abril, ofrece 16 sesiones de entrenamiento durante ocho semanas en las que los participantes aprenden desde la fijación de precios hasta normativas laborales vigentes.

Lucero Sarmiento, graduada del ciclo de septiembre de 2025 y dueña de un negocio de remodelación, destaca que el acompañamiento posterior y los seminarios especializados representan un recurso importante para el crecimiento sostenido de cualquier proyecto comercial.

Horarios y precios

La organización opera desde tres sedes estratégicas, siendo el Centro Juan Diego el núcleo de la formación empresarial y de servicios clave como asesoría de inmigración y banco de alimentos.

Las clases se imparten de 6:00 p. m. a 8:30 p. m., con horarios en español los lunes y miércoles, y en inglés los martes y jueves según detalla Telemundo Nebraska.

Aunque el costo total es de $300, la institución ofrece becas para garantizar que el factor económico no detenga a los futuros empresarios.

Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del portal oficial ccomaha.org o acudir directamente a las instalaciones para recibir orientación personalizada.

