La temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) vibró con la energía de la pelota criolla y el sabor inconfundible de Diablitos™ Underwood™. Como aliado oficial del torneo, la marca llevó su patrocinio más allá de las fronteras del diamante, consolidándose como el acompañante predilecto de los fanáticos en cada ciudad donde el béisbol es el protagonista.

Tradición en el terreno de juego

A lo largo de la competición, la entrega de la Copa Diablitos™ se posicionó como uno de los momentos más esperados por la afición. En esta ocasión, el trofeo fue alzado por los Caribes de Anzoátegui, quienes se impusieron ante los Cardenales de Lara en Barquisimeto. Este reconocimiento celebró no solo el triunfo deportivo, sino el esfuerzo y la tradición que une a los venezolanos desde hace generaciones.

Compromiso con los protagonistas

El respaldo de la marca fue fundamental para sus equipos patrocinados: Leones del Caracas, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita. Los tres conjuntos demostraron una garra excepcional, protagonizando momentos memorables hasta alcanzar la fase del Round Robin:

Cardenales de Lara: Mantuvo a su afición en vilo, quedándose a tan solo un juego de disputar la gran final.

Bravos de Margarita: La escuadra insular dio una batalla histórica, reafirmando por qué son un rival de cuidado tras su destacada actuación en la campaña anterior.

Leones del Caracas: Lucharon por la clasificación en un cierre de temporada regular que se definió con dramatismo hasta el último suspiro.

Una final con sabor a victoria

La emoción alcanza su clímax con la Gran Final entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes. Diablitos™ Underwood™ dice presente en esta instancia decisiva, acompañando cada batazo, cada out y cada jugada estratégica en la lucha por el campeonato nacional.

La marca celebra la sana competitividad y la alegría que el béisbol lleva a los hogares venezolanos, invitando a todo el país a disfrutar del cierre de la temporada con la mejor energía.

