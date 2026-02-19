Cómo calificar para los nuevos apartamentos con rentas de $814 en Nueva York: requisitos y fechas límite

Suscríbete a nuestros canales

La crisis de vivienda en la Gran Manzana está dando un respiro a los residentes gracias al lanzamiento de nuevas unidades de vivienda asequible.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD) y la Corporación de Desarrollo de Viviendas (HDC) de la ciudad de Nueva York han anunciado la apertura de loterías para edificios modernos, con alquileres que comienzan en tan solo $814 al mes.

Esta iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de miles de familias y trabajadores que se enfrentan a costos de renta que han alcanzado niveles históricamente altos en la metrópoli.

El proyecto destacado: IMPACCT Myrtle Residences

Una de las oportunidades más recientes se encuentra en la frontera de los barrios de Bedford-Stuyvesant y Bushwick, en Brooklyn. El edificio IMPACCT Myrtle Residences, situado en el 778 de Myrtle Avenue, ofrece apartamentos tipo estudio desde $814.

Según información oficial de NYC Housing Connect, las unidades vienen con beneficios adicionales:

¿Quiénes pueden acceder a estos precios?

El acceso a estos apartamentos no es para todos; depende estrictamente de los ingresos y el tamaño del hogar.

Para las unidades de $814, los requisitos son los siguientes:

Ingresos anuales: El hogar debe ganar entre $31.714 y $51.840 al año (esto se basa en el 80% del Ingreso Medio del Área o AMI).

El hogar debe ganar entre $31.714 y $51.840 al año (esto se basa en el 80% del Ingreso Medio del Área o AMI). Tamaño del hogar: La unidad está diseñada para 1 o 2 personas.

La unidad está diseñada para 1 o 2 personas. Estatus migratorio: Es importante mencionar que, según ACCESS NYC, al menos un miembro del hogar debe tener un estatus migratorio legal o ser ciudadano estadounidense para calificar en ciertos programas de NYCHA.

Sin embargo, muchos otros sorteos de Housing Connect permiten la aplicación sin importar el estatus migratorio.

Es importante mencionar que, un 10% de las unidades suelen reservarse para empleados municipales y veteranos militares, y también hay preferencias adicionales para residentes que ya vivan en el mismo distrito comunitario.

