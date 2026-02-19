Escenas de película de terror en Nueva Jersey: más de 1.000 gansos mueren en solo 72 horas por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades ambientales de Nueva Jersey están lidiando con una crisis de salud pública después de descubrir más de 1.100 aves silvestres muertas o enfermas en solo tres días.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) ha confirmado que la mayoría de los ejemplares afectados son gansos de Canadá, y las pruebas iniciales sugieren que se trata de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), más conocida como gripe aviar H5N1.

Un aumento drástico en la mortalidad de gansos en Nueva Jersey

El aumento en los reportes comenzó el sábado 14 de febrero de 2026. Según la información proporcionada por el NJDEP y reportada por medios como FOX 29 y 6 ABC, los residentes de varios condados han sido testigos de escenas desgarradoras.

En el condado de Gloucester, en particular en los parques Alcyon y Betty en Pitman, las autoridades locales decidieron cerrar preventivamente las instalaciones tras encontrar decenas de gansos desorientados o muertos cerca del lago.

El Dr. Patrick Connelly, patólogo estatal de vida silvestre, comentó a News 12 New Jersey que el número de aves muertas en ciertos lugares es mucho mayor que lo que se ha visto en años anteriores.

"Nuestra principal sospecha en este momento es la gripe aviar altamente patógena", afirmó Connelly, señalando que las bajas temperaturas han llevado a las aves a agruparse en los pocos cuerpos de agua que no están congelados, lo que facilita la propagación del virus a través de la saliva y las secreciones.

Condados afectados por el presunto brote de gripe aviar en gansos y medidas de seguridad en Nueva Jersey

Hasta el 17 de febrero, se han confirmado o detectado casos preliminares en al menos 13 condados, entre los que destacan:

Confirmados : Bergen, Burlington, Middlesex, Monmouth, Salem, Somerset, Sussex y Warren.

: Bergen, Burlington, Middlesex, Monmouth, Salem, Somerset, Sussex y Warren. Por confirmar: Atlantic, Cape May, Cumberland, Essex y Hunterdon.

En el municipio de Hainesport (Burlington), los residentes han reportado hasta 40 gansos muertos en sus jardines, describiendo la situación como una experiencia "traumatizante" debido a la agonía lenta de los animales.

Recomendaciones para la población de Nueva Jersey

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que el riesgo para los humanos sigue siendo bajo, el Departamento de Salud de Nueva Jersey está instando a la población a seguir estas directrices:

Evitar el contacto: No tocar aves muertas, enfermas ni sus excrementos.

No tocar aves muertas, enfermas ni sus excrementos. Protección de mascotas: Mantener a los perros con correa y alejarlos de las áreas donde se han reportado brotes.

Mantener a los perros con correa y alejarlos de las áreas donde se han reportado brotes. Higiene: Lavarse las manos frecuentemente después de estar en zonas al aire libre.

Lavarse las manos frecuentemente después de estar en zonas al aire libre. Reportar hallazgos: El estado solicita llamar a la línea directa 877-WARN-DEP si se encuentran grupos de cinco o más aves muertas.

Las autoridades esperan que la ola de contagios disminuya a medida que las temperaturas aumenten hacia el mes de abril, lo que permitirá que las poblaciones de gansos se dispersen.



