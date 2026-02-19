¿Gratis en Miami? No te pierdas el REUSE-A-PALOOZA y la Orquesta de Reciclados este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, Miami se transforma en el epicentro global de la gastronomía, la música y la sostenibilidad.

Este jueves 19 de febrero de 2026, arranca oficialmente la histórica 25.ª edición del South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF), un evento que no solo reúne a las máximas celebridades de Food Network, sino que proyecta recaudar más de 45 millones de dólares para la formación de futuros líderes en la Chaplin School de FIU.

Desde el estruendo de los fuegos artificiales en la playa hasta caminatas de "resistencia" en los Everglades, la ciudad ofrece una agenda vibrante que mezcla el lujo culinario con el compromiso comunitario.

SOBEWFF 2026: 25 años de sabor y estrellas

El festival celebra su cuarto de siglo con una alineación sin precedentes y eventos que ya son leyenda en Miami Beach:

Diplo: Live from South Beach (Hoy): Por primera vez, el Grand Tasting Village se activa de noche con un set del DJ Diplo y el toque del gurú de la hospitalidad, David Grutman.

Masters of Fire (Sábado 21): El influyente chef Tyler Florence lidera una exhibición de cocina a fuego abierto sobre la arena, reuniendo a maestros de la parrilla de todo el país.

El Gran Final (Domingo 22): Andrew Zimmern conduce "25 Years of Legendary Bites", una retrospectiva de los mejores sabores del festival con la música de DJ Cassidy (el DJ favorito de los Obama y Beyoncé).

Más allá de la alta cocina: innovación y naturaleza

Para quienes buscan planes alternativos o de bajo costo, la ciudad ofrece experiencias que van desde lo artístico hasta lo ambiental:

REUSE-A-PALOOZA (Sábado 21): Un evento gratuito en The Moss Center dedicado a la sostenibilidad. Incluye intercambio de ropa, reparación de objetos y la actuación de la famosa Orquesta de Reciclados de Cateura. Heated RivalRave (Viernes 19): El Fillmore se convierte en una fiesta temática inspirada en series de culto, con entradas desde los $35. Flamingo Flea (Domingo 22): En Fort Lauderdale, un mercado artesanal frente al mar con bar-barco de dos pisos y entrada libre. Swamp Walk for Resistance: Una caminata guiada por los Everglades que invita a la desconexión digital y la reconexión con la tierra como forma de resistencia cultural.

