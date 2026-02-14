Polémica con Floyd Mayweather: presuntas demandas por joyas en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Floyd Mayweather Jr., conocido por su ostentoso estilo de vida, enfrenta actualmente un complejo escenario legal en la ciudad de Miami. Según reportes de Miami Diario, el excampeón mundial ha sido objeto de dos demandas por parte de joyerías de alto nivel, debido a presuntas deudas millonarias derivadas de la adquisición de piezas exclusivas bajo promesas de pago incumplidas.

La primera de las acciones legales fue interpuesta por AJ's Jewelry en el condado de Miami-Dade. La empresa alega que el exboxeador retiró un lote compuesto por 26 relojes de alta gama y 15 cadenas de oro, cuyo valor total asciende a 1.6 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida por el medio citado, Mayweather solo habría abonado la suma de $300,000. La demanda detalla que cinco cheques entregados posteriormente para cubrir el saldo restante fueron rechazados por las instituciones bancarias debido a fondos insuficientes.

Simultáneamente, un segundo proceso avanza en la corte federal de la mano del joyero Leonard Sulaymanov. En este reclamo, se exige el pago de 3.9 millones de dólares por el incumplimiento de un acuerdo comercial.

Según la denuncia presentada, Mayweather y sus socios habrían recibido piezas de joyería exclusivas en las instalaciones del hotel Fontainebleau Miami Beach, pero el pago pendiente por dicha mercancía nunca se concretó.

Estas nuevas demandas se suman a reportes recientes que mencionan posibles ejecuciones hipotecarias y deudas fiscales vinculadas al deportista. Mientras las joyerías involucradas exigen la cancelación total de los montos adeudados, el equipo legal de Floyd Mayweather Jr. ha optado por el silencio y no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.

